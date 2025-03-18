الثلاثاء 18 مارس 2025
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خارج الحدود

البنتاجون: مستعدون لوقف العملية العسكرية ضد الحوثيين بشرط

اليمن، فيتو
اليمن، فيتو

أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي شون بارنيل بأن واشنطن مستعدة لإنهاء عمليتها ضد الحوثيين إذا توقفوا عن شن هجماتهم، مؤكدا أن العملية ستستمر بلا هوادة حتى ذلك الحين.

وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي شون بارنيل لشؤون العلاقات العامة فى أول تصريحات صحفية له في هذا المنصب: "بإمكان الحوثيين تحديد موعد انتهاء هذه العملية، لكن حتى ذلك الحين ستظل الحملة بلا هوادة".

وأضاف: "سنواصل استخدام قوة قاتلة ساحقة حتى نحقق أهدافنا.. ستستمر العملية الأمريكية حتى نضمن حماية وطننا ونتمكن من فتح ممرات الشحن الملاحية هناك، والتأكد من أن لدينا حرية المناورة في تلك المنطقة".

بدوره، قال رئيس مديرية العمليات في هيئة الأركان المشتركة، الفريق أول أليكس جرينكيفيتش، خلال الإحاطة الصحفية: "إن الولايات المتحدة دمرت أكثر من 30 هدفا في مناطق مختلفة من اليمن منذ بدء العملية"، لكنه لم يحدد طبيعة هذه الأهداف أو مواقعها. كما زعم أن العمليات الأمريكية "لم تسفر عن وقوع أي خسائر أو إصابات بين المدنيين".

إلى ذلك، أكد الحوثيون جهوزيتهم لتطوير المواجهة بما يتناسب مع حجم التحدي ومع أي موقف طارئ، مؤكدين أن الرد على الغارات الأمريكية على مناطق سيطرة الجماعة سيكون "احترافيا وموجعا".

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