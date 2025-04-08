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محافظ الدقهلية لرئيس مركز ميت غمر: أنا قاعد وسط المواطنين لحد لما كل واحد يخلص مصلحته (صور)

محافظ الدقهلية بين
محافظ الدقهلية بين المواطنين في ميت غمر، فيتو

حرص اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي التواجد بين المواطنين في المركز التكنولوجي بمدينة ميت غمر.

انا قاعد وسط المواطنين لحد لما كل واحد يخلص مصلحته

وقال محافظ الدقهلية لرئيس مركز ميت غمر “انا قاعد وسط المواطنين لحد لما كل واحد يخلص مصلحته”.

واتخذ محافظ الدقهلية موقعا في نهاية سالة الانتظار بالمركز التكنولوجي يتابع سير العمل وهو جالس بين المواطنين.

وواصل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولاته التفتيشية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى كفاءة الأجهزة التنفيذية في أداء مهامها وذلك بمركز ومدينة ميت غمر.

محافظ الدقهلية في جولة بميت غمر 

 حيث قام المحافظ بزيارة المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية، وتفقد سير العمل به واطلع على آليات تقديم الخدمات للمواطنين في جميع ملفات العمل بالمركز وفي مقدمتها ملف التصالح وملف المتغيرات المكانية، كما تابع أداء الإدارات المختلفة ومدى التزامها بتحقيق معايير الجودة في الخدمة. وشدد على أهمية وسرعة التعامل الفوري مع مطالب واحتياجات المواطنين بما يحقق رضاهم ويوفر عليهم الوقت والجهد.

التقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي


وفي هذا السياق، التقى اللواء طارق مرزوق بعدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي برئاسة مجلس مركز ومدينه ميت غمر  واطمأن منهم علي مستوي الخدمة المقدمة في كافة القطاعات واستمع الي شكواهم ومقترحاتهم ووجه علي الفور بالعمل علي حلها. 

لا تهاون مع أي تقصير في إطار رؤية الدولة للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين


وأكد المحافظ انه لا تهاون مع أي تقصير، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأداء الاداري وتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى المواطنين، في إطار رؤية الدولة للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

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