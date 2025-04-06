محافظ الدقهلية يصدر قرارات عاجلة خلال جولته الميدانية في شوارع المنصورة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم عدد من شوارع وأحياء مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات وحالة النظافة والاشغالات بالشارع العام، وأكد على ضرورة إزالة كل ما يعوق حركة المواطنين والسيارات وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

جولة محافظ الدقهلية بشوارع المنصورة

وتفقد محافظ الدقهلية شوارع الجيش والجمهورية ومستشفى الصدر وشارع النخلة والسكة الجديدة وبورسعيد، ووجه للأستاذ أحمد ماهر نائب رئيس حي غرب برفع الأتربة وتغيير البلدورات المتهالكة ودهان البلدورات ورفع كفاءة الأرصفة، والحفاظ على المظهر الحضاري لشارعي الجمهورية والجيش، إلى جانب أعمال منظومة النظافة اليومية ومنع أي تجمعات قمامة بالشوارع.

رفع البلدورات والأحجار المتواجدة أمام المحال العامة

ووجه محافظ الدقهلية كذلك برفع البلدورات والأحجار المتواجدة أمام المحال العامة والمنازل بشارع النخلة وتحرير مخالفات لأصحابها في حالة تكرارها ومنع أي اشغالات ورفعها في الحال لتيسير حركة المواطنين والسيارات.

متابعة الأعمال اليومية لمنظومة النظافة

كما تفقد محافظ الدقهلية حي جنوب المقترح، وأكد لوائل عابد نائب رئيس حي غرب والمشرف على أعمال حي جنوب، بالتأكيد على الجمع من المنبع، ومراجعة شركات النظافة العاملة على الطبيعة ومراجعة أعداد العمال وكفاءة المعدات، إلى جانب متابعة الأعمال اليومية لمنظومة النظافة.

سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين واستمع إليهم، وشدد على سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين ومطالبهم، كما أكد على متابعة النظافة اليومية للحدائق العامة والمفتوحة وتقليم وقص الأشجار والنجيلة، حفاظا على الحدائق كمتنفس للمواطنين.

النظافة أولى عناصر تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن

وأكد محافظ الدقهلية أن أولى عناصر تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن والأحياء هو الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للشوارع والمدن والأحياء، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

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