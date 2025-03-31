بالأسماء، مصرع شخص وإصابة 3 آخرين على كوبري ميت غمر في الدقهلية

لفظ شخص أنفاسه الأخيره وإصيب 3 اخرين في حادث تصادم توك توك مع ملاكى وتروسيكل علي كوبري ميت غمر في الدقهلية.

مصرع شخص وأصابة 3 آخرين في حادث بالدقهلية

وكان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطه ميت غمر بوقوع حادث تصادم،ونتج عنه مصرع شخص واصابه 3 آخرين.

اسماء المصابين في حادث طريق ميت غمر

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر لمكان الحادث وبالفحص تبين اصابة كلا من: احمد السيد اسماعيل احمد، 42 سنة،غفير شرطه باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وبهاء الدين حسن عبد الرحمن،19 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقرى ونشوى ابراهيم السنوسى، 14 سنة باضطراب بدرجة الوعى،وتم نقل المصابين لمستشفى ميت غمر لتقلى العلاج اللازم

وتبين وفاه صابر عبد السميع مصطفى، 65 سنة وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى أجا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

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