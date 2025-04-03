نائب محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي ويوجه بسرعة تقديم الخدمات للمواطنين

قام الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية داخل المركز التكنولوجي بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من كفاءة تقديم الخدمات للجمهور.

جولة نائب محافظ الدقهلية بالمراكز التكنولوجية

وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات

وخلال جولته، التقى الدكتور أحمد العدل بعدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، حيث استمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة ومدى سرعة الاستجابة لطلباتهم. وأكد نائب المحافظ على أهمية حسن استقبال المواطنين والتعامل معهم بمهنية واحترام، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز المعاملات الإدارية وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات بأفضل جود

وأشار نائب المحافظ إلى أن تحسين مستوى الخدمات الحكومية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات بأفضل جودة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تطوير المنظومة التكنولوجية لضمان تقديم الخدمات بسهولة ويسر، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين.

الالتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات

كما وجه الدكتور أحمد العدل العاملين بالمركز التكنولوجي بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، والتعامل الفوري مع أي مشكلات تواجه المواطنين، مع التأكيد على تطبيق النظم الحديثة لضمان سرعة الأداء ودقته.

الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في المتابعة الميدانية لكافة المراكز التكنولوجية

وفي ختام جولته، شدد نائب المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في المتابعة الميدانية لكافة المراكز التكنولوجية والوحدات الخدمية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن المواطن هو محور اهتمام الدولة في كافة خططها وبرامجها التنموية.

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