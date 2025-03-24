الإثنين 24 مارس 2025
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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدرستي التربية الفكرية والصم في ميت غمر

جولة تعليم الدقهلية
جولة تعليم الدقهلية بميت غمر، فيتو

أجري بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية تعليم الدقهلية  اليوم الإثنين يرافقه محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية بمتابعة إدارة ميت غمر التعليمية واستهدف مدرستي الصم والتربية الفكرية.

 

 

وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية في جولة بميت غمر 

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتوجيهات المهندس محمد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

 

المدارس المستهدفة في جولة ميت غمر 

وزار وكيل تعليم الدقهلية مدارس: التربية الفكرية والأمل للصم وضعاف السمع بدقادوس، واطلع علي قوائم الفصول وجداول المعلمين ودفاتر التقييمات.
 

 


وتم إجراء الكشف الطبى وإنهاء إجراءات شهادة المعاملة العسكرية للمتقدمين من الأشخاص ذوى الإعاقة بمدرسة الصم وضعاف السمع بدقادوس  تطبيقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠١٨ الذي نص في المادة رقم ( ٢٧ ) منه على "تيسير إجراءات الإعفاء من المعاملة العسكرية".

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