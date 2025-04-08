تريليون دولار، ترامب يقر أضخم ميزانية في تاريخ البنتاجون

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، في تصريحات أدلى بها صباح اليوم الثلاثاء، أن الميزانية المقبلة لوزارة الدفاع (البنتاجون) ستبلغ تريليون دولار، لأول مرة.

أول ميزانية بقيمة تريليون دولار لوزارة الدفاع الأمريكية

وقال هيغسيث في منشور عبر منصة "إكس": "قريبًا، أول ميزانية بقيمة تريليون دولار لوزارة الدفاع الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب، يُعيد بناء جيشنا، وبسرعة".

وأوضح الوزير الأمريكي أن "البنتاجون ينوي إنفاق كل دولار من أموال دافعي الضرائب بحكمة على القوة القتالية والجاهزية".

أكبر ميزانية على الإطلاق للجيش الأمريكى

وجاءت تصريحات الوزير الأمريكي، تعليقا على تصريحات ترامب، خلال لقاء مع رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أعلن الرئيس الأمريكي عن ميزانية "تمت الموافقة عليها تقريبا" في حدود تريليون دولار.

وأشار ترامب أيضًا إلى أن “هذه الميزانية ستكون أكبر ميزانية نقررها على الإطلاق للجيش”.

ولم يحدد ترامب ما إذا كان المبلغ مخصصا للبنتاجون فقط أم لميزانية الدفاع الوطني الإجمالية، والتي تشمل أيضا وكالات أخرى.



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