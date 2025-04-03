البنتاجون يفتح تحقيقا في استخدام وزير الدفاع تطبيق سيجنال لتنسيق حرب اليمن

أعلن المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم، فتح تحقيقا فى استخدام وزير الدفاع، بيت هيجسيث، تطبيق سيجنال للرسائل النصية لتنسيق الحرب فى اليمن.

البنتاجون يحقق فى استخدام وزير الدفاع تطبيق سيجنال

والأسبوع الماضي، أقر المتحدث الرئيسي لوزارة الدفاع الأمريكية، شون بارنيل، بأن بيت هيجسيث شارك معلومات عن الضربات العسكرية الأمريكية على اليمن بينما كانت العملية جارية.

وقال مسؤول دفاعي لشبكة "سي إن إن" وقت سابق أن هذه التفاصيل كانت سرية في الوقت الذي جرت فيه العملية بالضبط لأن الكشف عنها قد يعرض أفراد الجيش للخطر لكن بارنيل أنكر أن أي مواد سرية أو خطط حربية قد تمت مشاركتها.

الإدارة الأمريكية مستعدة لاستمرار الضغوط العسكرية على الحوثيين

وكان سامويل وربيرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قال فى تصريحات سابقة له اليوم، إن الولايات المتحدة تتابع تطورات الوضع في المنطقة باهتمام، خاصة فيما يتعلق بالجماعة الحوثية وإيران، مؤكدًا، أن الإدارة الأمريكية مستعدة لاستمرار الضغوط العسكرية على الحوثيين وحلفائهم، في إطار حماية المصالح الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة.



وأضاف وربيرج، خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد مرارًا أن بلاده لا تسعى للحرب مع إيران، لكنها في الوقت نفسه لا نستبعد أي خيار دفاعي لحماية مصالحها.

رؤية الولايات المتحدة في التعامل مع إيران



وتابع، أن الولايات المتحدة لا تزال تفضل الحلول الدبلوماسية مع إيران، رغم التوترات المستمرة في المنطقة، موضحًا، أنّ الرئيس ترامب يفضل العودة إلى المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو ما يستدعي استعداد الإدارة الأمريكية للقيام بأي خطوة مناسبة إذا لم تُستجاب إيران للمفاوضات.

الضغط العسكري على إيران



وذكر، أنّ الضغط العسكري يبقى خيارًا مفتوحًا للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع إيران من تطوير أسلحة نووية، مشيرًا، إلى أن إدارة ترامب تتبع سياسة واضحة في التعامل مع طهران، إذ تركز على منع إيران من بناء قدرات نووية.



وأوضح أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية، معتبرًا أن سياسة الضغوط الاقتصادية والعسكرية ضد إيران تهدف إلى دفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.



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