محافظ دمياط يبحث مع مدير الشباب والرياضة الجديد ملفات تطوير القطاع

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد فوزي، عقب صدور قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بندبه مديرًا لمديرية الشباب والرياضة بدمياط.

نائبة المحافظ تشارك في اللقاء وتؤكد دعمها للقطاع

شهد اللقاء حضور المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، حيث أعربت عن دعمها وتمنياتها للدكتور محمد فوزي بالتوفيق في مهمته الجديدة، مشيدة بأهمية دور المديرية في دعم شباب المحافظة.

خطة للنهوض بمراكز الشباب وتفعيل أنشطتها

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية في قطاع الشباب والرياضة، حيث شدد المحافظ على ضرورة تطوير مراكز الشباب وتأهيلها، وتفعيل دورها في خدمة الشباب وتنفيذ الأنشطة المتنوعة، مؤكدًا أهمية الاستفادة القصوى من إمكانياتها.

محافظ دمياط يستقبل الدكتور محمد فوزي مدير عام الشباب والرياضة الجديد

التأكيد على التعاون مع الوزارة وتنفيذ مشروعات كبرى

أكد الدكتور أيمن الشهابي أن التعاون القائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة أثمر عن مشروعات هامة، أبرزها إقامة مركز للتنمية الشبابية بمركز شباب مدينة دمياط الجديدة كمشروع رياضي متكامل، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع رفع كفاءة الصالة المغطاة برأس البر بتمويل قدره ٥٥ مليون جنيه، والعمل على تطوير مركز التعليم المدني والمدينة الشبابية.

الاستعداد لمهرجان دمياط الثاني بأنشطة رياضية موسعة

كما ناقش المحافظ خلال اللقاء خطة مشاركة المديرية في النسخة الثانية من مهرجان دمياط، مشيرًا إلى أن النسخة الأولى حققت نجاحًا كبيرًا من خلال فعالياتها الرياضية المتنوعة، ومؤكدًا على أهمية إعداد خطة متكاملة للدورة المقبلة بمشاركة جميع الجهات للترويج للمحافظة بشكل فعّال.

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