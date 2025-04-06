نائب محافظ دمياط تتابع جهود جهاز تنمية المشروعات خلال الربع الأول من 2025

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا مع حسام شبكة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدمياط، لمتابعة مؤشرات الأداء والجهود المبذولة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط،

تمويل بـ4.1 مليون جنيه وتوفير 127 فرصة عمل

وخلال اللقاء، استعرض حسام شبكة تقريرًا مفصلًا حول إنجازات فرع الجهاز خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تم تمويل عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 4 ملايين و127 ألف جنيه، أسهمت في توفير 127 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة داخل المحافظة.

خدمات غير مالية وتأهيل للمشروعات

كما أوضح التقرير تقديم حزمة من الخدمات غير المالية، شملت إصدار 21 رخصة توفيق أوضاع، و32 شهادة تصنيف، و32 شهادة مزايا، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تعريفية ودورات تدريبية بالتعاون مع شركاء التنمية، بهدف رفع الوعي وتنمية قدرات أصحاب المشروعات.

"صنع في دمياط" يتصدر المعارض بإجمالي مبيعات 132 مليون جنيه

وشارك فرع الجهاز في 11 معرضًا داخليًا ضمّ 197 عارضًا من أبناء المحافظة، كان أبرزها معرض "صنع في دمياط" الذي حقق مبيعات تجاوزت 132 مليون جنيه خلال مرحلتيه الأولى والثانية.





تدريب وتأهيل الكوادر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

وتطرق التقرير إلى جهود التدريب والتأهيل، حيث نُظمت دورة تدريب مدربين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية استهدفت 21 متدربًا، بالإضافة إلى دورة "ابدأ وحسّن مشروعك" التي استفاد منها 98 متدربًا من الشباب والمهتمين بريادة الأعمال.





نائب المحافظ تشيد بالجهود وتؤكد دعم المحافظة

من جانبها، أشادت المهندسة شيماء الصديق بما حققه فرع الجهاز تحت قيادة حسام شبكة، من نتائج متميزة تعكس احترافية الأداء وفعالية المبادرات، مؤكدة أن المحافظة برئاسة الدكتور أيمن الشهابي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة، لما له من دور محوري في تعزيز التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب.

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