الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اتحاد منتجي الدواجن: أسعار البيض سترتفع خلال شهر سبتمبر لهذه الأسباب

أسعار البيض
أسعار البيض

أسعار البيض في الأسواق، بالرغم من الانخفاضات الملحوظة في أسعار البيض التي تخطت الـ 40 جنيهًا في سعر الكرتونة في أقل من 10 أيام، إلا أن هناك توقعات بارتفاع مرتقب في سعر البيض خلال العام الجاري.

أسعار البيض 
أسعار البيض 

توقعات بارتفاع سعر البيض خلال شهر سبتمبر المقبل

توقع أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ارتفاع سعر البيض خلال شهر سبتمبر المقبل، مرجعًا السبب إلى أن القطاع يواجه أزمة حادة في عدم توافر التحصينات واللقاحات.

أسعار البيض 
أسعار البيض 

التحصينات غير متوفرة في السوق المحلي

وأضاف «نبيل» لـ «فيتو» أن التحصينات غير متوفرة في السوق المحلي، ولأن الإنتاج المحلي من اللقاحات والتحصينات يتم تصديره إلى الخارج، دون مراعاة احتياج السوق المحلي.

<span style=
أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة 

 القطاع سيواجه أزمة في نقص الإنتاجية

وتابع: أن مع استمرار عدم توافر التحصينات فإن القطاع سيواجه أزمة في نقص الإنتاجية، سيبدأ أثرها في شهر سبتمبر المقبل، وعليه ستتأثر أسعار البيض وقتها ارتفاعًا، مشيرًا إلى أن القطاع يواجه العديد من المشكلات لكنها ليس بنفس تأثير مشكلة عدم توافر التحصينات.

أسعار البيض 
أسعار البيض 

أسعار البيض سجلت تراجعا ملحوظًا في الأسواق

وأوضح أن أسعار البيض سجلت تراجعا ملحوظًا خلال الفترة التي تلت عيد الفطر المبارك، بالرغم من ارتفاع أسعار مدخلات الصناعة، التي على رأسها ارتفاع سعر الذرة والأعلاف، إضافة إلى ارتفاع سعر السولار، مشيرًا إلى أن سعر الكتكوت البياض يتراوح من 85 إلى 95 جنيهًا.

أسعار البيض 
أسعار البيض 

الأزمات في أسعار البيض مؤقتة وتحل سريعًا

وقال إن الأزمات في أسعار البيض على عكس باقي قطاعات الثروة الداجنة مؤقتة وتحل بسرعة، بخلاف قطاع التسمين الذي فيه نجد أن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن مستمرة وتأخذ وقتًا أطول لحلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البيض ارتفاع سعر البيض الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الكتكوت البياض رئيس شعبة بيض المائدة سعر الذرة سعر السولار سعر الكتكوت سعر البيض مدخلات الصناعة

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأحداث مطروح، تفاصيل استشهاد 3 أفراد شرطة ورد الداخلية على مزاعم احتجاز 23 سيدة، وحكاية البيان الغاضب لمشايخ القبائل

رابطة الأندية تعلن تأجيل مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

قرار صادم من كولر في الأهلي

أمطار خفيفة ورياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

اللي معاه ذهب ميبعهوش، نصيحة من شعبة المجوهرات للمواطنين

جريمة مخيم زمزم، مصر تستهجن وتؤكد دعمها لاستقرار السودان ومؤسساته الوطنية

الدوري الممتاز، الزمالك يستغل تعادل الأهلي وبيراميدز ويفوز على حرس الحدود بثنائية (صور)

تعرف على السعر الجديد للرغيف السياحي بعد ارتفاع أسعار الوقود

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس الأحمر بالأسواق اليوم الأحد

بكام سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلي؟

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم قراءة القرآن من الهاتف دون وضوء

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

علي جمعة: المصيبة منحة ربانية والله يدخر الأبناء المتوفين لأهلهم في الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية