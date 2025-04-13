اتحاد منتجي الدواجن: أسعار البيض سترتفع خلال شهر سبتمبر لهذه الأسباب

أسعار البيض في الأسواق، بالرغم من الانخفاضات الملحوظة في أسعار البيض التي تخطت الـ 40 جنيهًا في سعر الكرتونة في أقل من 10 أيام، إلا أن هناك توقعات بارتفاع مرتقب في سعر البيض خلال العام الجاري.

أسعار البيض

توقعات ب ارتفاع سعر البيض خلال شهر سبتمبر المقبل

توقع أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ارتفاع سعر البيض خلال شهر سبتمبر المقبل، مرجعًا السبب إلى أن القطاع يواجه أزمة حادة في عدم توافر التحصينات واللقاحات.

أسعار البيض

التحصينات غير متوفرة في السوق المحلي

وأضاف «نبيل» لـ «فيتو» أن التحصينات غير متوفرة في السوق المحلي، ولأن الإنتاج المحلي من اللقاحات والتحصينات يتم تصديره إلى الخارج، دون مراعاة احتياج السوق المحلي.

أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة

القطاع سيواجه أزمة في نقص الإنتاجية

وتابع: أن مع استمرار عدم توافر التحصينات فإن القطاع سيواجه أزمة في نقص الإنتاجية، سيبدأ أثرها في شهر سبتمبر المقبل، وعليه ستتأثر أسعار البيض وقتها ارتفاعًا، مشيرًا إلى أن القطاع يواجه العديد من المشكلات لكنها ليس بنفس تأثير مشكلة عدم توافر التحصينات.

أسعار البيض

أسعار البيض سجلت تراجعا ملحوظًا في الأسواق

وأوضح أن أسعار البيض سجلت تراجعا ملحوظًا خلال الفترة التي تلت عيد الفطر المبارك، بالرغم من ارتفاع أسعار مدخلات الصناعة، التي على رأسها ارتفاع سعر الذرة والأعلاف، إضافة إلى ارتفاع سعر السولار، مشيرًا إلى أن سعر الكتكوت البياض يتراوح من 85 إلى 95 جنيهًا.

أسعار البيض

الأزمات في أسعار البيض مؤقتة وتحل سريعًا

وقال إن الأزمات في أسعار البيض على عكس باقي قطاعات الثروة الداجنة مؤقتة وتحل بسرعة، بخلاف قطاع التسمين الذي فيه نجد أن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن مستمرة وتأخذ وقتًا أطول لحلها.

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