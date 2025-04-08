موعد مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

دوري أبطال أوروبا، يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أليانز آرينا" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وتقام مباراة الإياب بين بايرن ميونخ وإنتر ميلان على ملعب "سان سيرو" يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري.

موعد مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان

تذاع مباراة بايرن ميونخ أمام إنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.

كان بايرن ميونخ قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باير ليفركوزن، بعدما فاز بخمسة أهداف دون رد.

في حين أن إنتر ميلان فاز على فينورد بأربعة أهداف مقابل هدف في دور الـ16، ليتأهل إلى ربع النهائي.

ويواجه المتأهل من بايرن ميونخ وإنتر ميلان نظيره المتأهل من صدام برشلونة وبوروسيا دورتموند، في مرحلة نصف النهائي.

وتأهلت 8 أندية إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا



وجاءت مواجهات دور الثمانية على النحو التالي:



مباريات الذهاب



الثلاثاء 8 أبريل



بايرن ميونخ ضد إنتر ميلان



آرسنال ضد ريال مدريد



الأربعاء 9 أبريل



برشلونة ضد بوروسيا دورتموند



باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا





مباريات الإياب



الثلاثاء 15 أبريل



بوروسيا دورتموند ضد برشلونة



أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان



الأربعاء 16 أبريل



ريال مدريد ضد آرسنال



إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ

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