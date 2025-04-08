الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: حرب غزة ستتوقف قريبًا

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

الحرب على غزة ، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في أن تتوقف الحرب في غزة وعن اعتقاده بأن ذلك سيحدث قريبا نسبيا.

جاء ذلك خلال استضافته لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، مساء الاثنين.

وفي معرض رده على سؤال بشأن تعهده خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب، قال ترامب: "أود أن أرى الحرب تتوقف، وأعتقد أنها ستتوقف في وقت ما، وليس في المستقبل البعيد جدًا".

وأعرب ترامب عن قلقه حيال مصير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، قائلًا: "الرهائن محتجزون في أنابيب، وليس في أنفاق، كما يُشاع... حماس لا تكترث لحياة الناس هناك".

وأضاف: "نُسابق الزمن لإخراج الرهائن من غزة، والإسرائيليون يبذلون جهودًا مكثفة لتحقيق ذلك"، مشيرًا إلى أن عملية تحريرهم "طويلة ومعقدة"، لكنها مستمرة دون توقف.

وصف ترامب الوضع في غزة بأنها "أخطر بقعة على الأرض وتحولت إلى "مصيدة للموت".. ولا أعلم لماذا تركتها إسرائيل خلال السنوات السابقة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب على غزة الحرب في غزة البيت الأبيض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة

مواد متعلقة

المطران عطا الله حنا من كنيسة القيامة: صلوا من أجل غزة في أسبوع الآلام

أول تعليق من الأزهر على استهداف الاحتلال خيمة الصحفيين في غزة

اتفاق آخر واسم جديد لقطاع غزة، ملخص تفاهمات نتنياهو وترامب فى البيت الأبيض

وقفات تضامنية بالدقهلية رفضًا لتهجير أهالي غزة ودعمًا للشعب الفلسطيني (صور )

الأكثر قراءة

اللحظات الأخيرة لمدير إدارة الباجور مع وزير التعليم قبل وفاته (فيديو)

مفاجأة، زيزو وقع عقود انتقاله للأهلي وحصل على المقابل المالي (فيديو)

زوجة ماجد المصري تفاجئه على الهواء بعد "فضيحة" جروب الواتس آب (فيديو)

ماذا تناول السيسي وماكرون على العشاء بخان الخليلي؟ مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف القائمة الكاملة (فيديو)

خبير اقتصادي: بيع المنتجات الصينية باليوان يزلزل عرش الدولار

مفاجآت صادمة تكشفها تحقيقات حادث سيرك طنطا

تسمم 6 أشخاص بينهم 4 أطفال تناولوا "لحمة وزبادي" في الوادي الجديد

ليستر سيتي يحقق رقما كارثيا لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي

منوعات

المزيد

السويد تمتنع عن توريد بيض الدجاج إلى الولايات المتحدة

أهالي خان الخليلي يكشفون كواليس زيارة السيسي وماكرون للحي (فيديو وصور)

صاحب مقهى أم كلثوم يتحدث عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون (فيديو وصور)

فأر خارق يحطم الأرقام القياسية في كشف الألغام

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء ترد على دعوى وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم لعب القمار في المنام وعلاقته بأكل السحت من المال

المزيد
الجريدة الرسمية