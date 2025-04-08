ترامب: حرب غزة ستتوقف قريبًا

الحرب على غزة ، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في أن تتوقف الحرب في غزة وعن اعتقاده بأن ذلك سيحدث قريبا نسبيا.

جاء ذلك خلال استضافته لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، مساء الاثنين.

وفي معرض رده على سؤال بشأن تعهده خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب، قال ترامب: "أود أن أرى الحرب تتوقف، وأعتقد أنها ستتوقف في وقت ما، وليس في المستقبل البعيد جدًا".

وأعرب ترامب عن قلقه حيال مصير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، قائلًا: "الرهائن محتجزون في أنابيب، وليس في أنفاق، كما يُشاع... حماس لا تكترث لحياة الناس هناك".

وأضاف: "نُسابق الزمن لإخراج الرهائن من غزة، والإسرائيليون يبذلون جهودًا مكثفة لتحقيق ذلك"، مشيرًا إلى أن عملية تحريرهم "طويلة ومعقدة"، لكنها مستمرة دون توقف.

وصف ترامب الوضع في غزة بأنها "أخطر بقعة على الأرض وتحولت إلى "مصيدة للموت".. ولا أعلم لماذا تركتها إسرائيل خلال السنوات السابقة".

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