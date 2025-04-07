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خارج الحدود

صحة لبنان: مقتل سوريين اثنين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل سوريين اثنين في غارة إسرائيلية على طريق الدردارة الخيام جنوبي البلاد.

 

مقتل سوريين اثنين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

وقالت وزارة الصحة اللبنانية: "قتيلان سوريان وجريح لبناني في الغارة الإسرائيلية على طريق الدردارة الخيام جنوبي البلاد، كما تم تسجيل جريح في الغارة الإسرائيلية الثانية على بلدة الطيبة جنوبي البلاد".

 

استهداف سيارة في بلدة بيت ليف جنوب لبنان

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية "بسقوط قتيلين سوريين كانا على دراجة نارية وإصابة مواطن في غارة معادية على طريق الدردارة".

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الاثنين، بإصابة شخص إثر غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة بيت ليف جنوب لبنان.

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وزارة الصحة اللبنانية الصحة اللبنانية جنوب لبنان لبنان طريق الدردارة بلدة بيت ليف

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