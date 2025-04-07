وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر حوار الشرق الأوسط-أمريكا MEAD

توجه د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للمشاركة في فعاليات مؤتمر حوار الشرق الأوسط-أمريكا MEAD الذي تستضيفه أبو ظبي.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في عدد من الجلسات الخاصة بالمؤتمر، كما يعقد لقاءات ثنائية على هامش المنتدى مع عدد من الوزراء والمسئولين.

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