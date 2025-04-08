رئيس "العاشر من رمضان": تطوير المناطق الصناعية لرفع كفاءتها وتحفيز الاستثمار

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن أعمال عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمناطق الصناعية A1، A'1، A2، A'3، وA3. بالمدينة.



وأشار إلى أن أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي، ومشروعات الفرمة والرصف للطرق، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية وتعزيز قدرة المناطق الصناعية على تلبية احتياجات المستثمرين، وخلق بيئة إنتاجية مستدامة.



وأكد المهندس علاء عبد اللاه أن الجهاز يسعى من خلال هذه المشروعات إلى دعم المصانع القائمة، واستقطاب استثمارات جديدة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. كما شدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وجودة التنفيذ وفق المواصفات الفنية المعتمدة، حفاظًا على كفاءة الأعمال واستدامة الخدمات المقدمة داخل المناطق الصناعية."



وأضاف أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان يواصل تنفيذ استراتيجية وزارة الإسكان الرامية إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية بالمدن الجديدة.

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مسئولي الشركة السعودية المصرية للتعمير، لمتابعة معدلات تسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن لقاءاته الدورية مع شركات التسويق والتطوير العقاري، لمتابعة معدلات تنفيذ الخطط التسويقية لمشروعات الوزارة، بحضور مسئولي الهيئة والوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكّد وزير الإسكان، أنَّ الوزارة لديها رؤية للتسويق والترويج لكافة المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تمّ ضخها بهذه المشروعات ورفع نسب الإشغال بتلك المدن، وتعظيم العوائد من المشروعات لمواصلة جهود تنفيذ المشروعات الجديدة بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، واستمرار دور الوزارة في مشروعات التنمية العمرانية، والتي يتمّ تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.

وخلال اللقاء، تابع المهندس شريف الشربيني، آخر التطورات لمشروعات الشراكة وموقف التسليمات، بجانب استعراض جانب من المشروعات التي تقوم الشركة بالتسويق لها بالإسكندرية"صواري غرب كارفور" والعلمين الجديدة، ومارينا، والفسطاط، وحجم المبيعات التي قامت الشركة بإنجازه، موجها بتكثيف الجهود في التسويق لزيادة حجم المبيعات في المشروعات المتاحة، بجانب استعراض عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بوضع جدول زمني لتسليم الوحدات بالمشروعات ووضع آلية متابعة مشتركة مع الشركة لضمان استمرار الأعمال وتسليم الوحدات في المواعيد المقررة.

قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحديث الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن "الطرح العاشر" بعدد حوالي ١٥ ألف قطعة بمختلف المساحات بعدد ٢٣ مدينة جديدة، لإتاحة فرصة الحجز لأكبر عدد من المتقدمين وتلبية رغبتهم، والطرح العاشر يعتبر هو أكبر طرح بجميع مراحل المشروع وجارٍ التخصيص طبقا لأولوية وصول التحويلات بالبنك المركزي المصري، ويمكن في نهاية المرحلة منح تيسيرات والسماح بحجز أكثر من قطعة بالمبالغ المتبقية لأصحاب مقدمات الحجز الكبيرة وفقا لقطع الأراضي المتاحة بالطرح للعاشر.

وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق إلى أنه سبق طرح المرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن بعدد حوالي 3 آلاف قطعة أرض، ونظرًا لزيادة عدد التحويلات غير المسبوق، تم التوجيه باستيعاب جميع التحويلات وبناء عليه تم زيادة عدد القطع المطروحة إلى ١٥ ألف قطعة أرض.

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