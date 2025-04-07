ترامب يكشف عن انطلاق محادثات مباشرة مع إيران ويتوعدها بخطر كبير حال الفشل

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، عن انطلاق محادثات مباشرة مع إيران، يوم السبت المقبل، دون كشف مزيد من التفاصيل عن الأمر.

محادثات مباشرة بين أمريكا وإيران

وتابع ترامب فى تصريحات خلال اجتماعه فى البيت الأبيض، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، “إيران ستكون في خطر كبير إذا فشلت محادثات وقف برنامجها النووي”.

أضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن إيران ستكون في خطر كبير إذا انهارت المحادثات. وأنا أكره قول ذلك".

المحادثات بين أمريكا وإيران تجرى على أعلى مستوى

واستطرد ترامب: "نحن نتعامل معهم -الإيرانيين- بشكل مباشر، وربما يتم التوصل إلى اتفاق". مشيرا إلى أن "التوصل إلى اتفاق سيكون أفضل من القيام بالأمر الواضح ".

لافتا إلى أن المحادثات بين أمريكا وإيران ستجرى "على أعلى مستوى تقريبا".

وفيما يتعلق بجماعة الحوثي فى اليمن قال ترامب: "ضرباتنا على الحوثيين كانت موجعة"، مشيرا إلى أنه مرت 3 أسابيع سيئة على الحوثيين "وقد يستمر ذلك".

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