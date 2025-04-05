حملة مرورية مكبرة تضبط 50 دراجة نارية مخالفة بدمياط

بتوجيهات من مساعد الوزير ومدير أمن دمياط..

نفذت إدارة مرور دمياط حملة مكبرة ضد مخالفات الدراجات النارية، وذلك بتوجيهات من اللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط، وبإشراف ميداني من العميد محمد عوض التل، مدير إدارة مرور دمياط، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية أرواح المواطنين وتحقيق الانضباط المروري.

ضربات حاسمة لمخالفي قواعد المرور والمعرّضين حياة المواطنين للخطر

استهدفت الحملة عددًا من الشباب الذين يقومون باستخدام الموتوسيكلات في أعمال الاستعراض والسباقات داخل شوارع المحافظة، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة لقوانين المرور ويُشكل خطرًا داهمًا على المارة والسائقين.

حملات مرورية مكثفة بدمياط علي الموتوسيكلات

ضبط 50 دراجة نارية بدون ترخيص

وأسفرت الحملة عن ضبط 50 دراجة نارية بدون ترخيص، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحريز الدراجات وفقًا للقانون.

وأكدت إدارة مرور دمياط استمرار هذه الحملات بشكل يومي، وعدم التهاون مع أي مظهر من مظاهر الفوضى على الطرق، حرصًا على سلامة المواطنين وتحقيق هيبة القانون.



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