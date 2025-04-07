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السويد تمتنع عن توريد بيض الدجاج إلى الولايات المتحدة

البيض، فيتو
البيض، فيتو

ذكرت وسائل إعلام سويدية نقلا عن منظمة "Svenska Ägg"، أن السويد رفضت توريد بيض الدجاج إلى الولايات المتحدة بسبب اقتراب عيد الفصح.

 

توريد بيض الدجاج إلى الولايات المتحدة

وأوضحت إذاعة "Sveriges Radio" نقلا عن منظمة Svenska" Ägg" (منظمة تجارة البيض السويدية)، أن "الولايات المتحدة تعاني من نقص في البيض، مما أدى إلى تضخم أسعاره في البلاد، وقد لجأت الآن إلى السويد طلبا للمساعدة في التصدير، إلا أن  الجانب السويدي لن يلبي رغبة الولايات المتحدة نظرا لاقتراب عيد الفصح".

 

استهلاك البيض في السويد يتضاعف خلال عيد الفصح

وأشارت إلى أن "استهلاك البيض في السويد يتضاعف خلال عيد الفصح"، مؤكدة أن السلطات ترغب الآن في الاحتفاظ بالبيض السويدي داخل البلاد".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تشهد الولايات المتحدة أزمة حادة في إمدادات البيض، ما دفع السلطات الأمريكية إلى التواصل مع منتجين في السويد والدنمارك لبحث إمكانية استيراد البيض، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام دنماركية وصحيفة Göteborgs-Posten السويدية.

وتعود أزمة البيض في الولايات المتحدة إلى تفشي إنفلونزا الطيور، مما أدى إلى إعدام أكثر من 40 مليون من الدواجن العام الماضي، مسببا ارتفاع الأسعار وإثارة جدل سياسي.

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بيض الدجاج عيد الفصح الولايات المتحدة إمدادات البيض البيض السويدي

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