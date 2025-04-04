الجمعة 04 أبريل 2025
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خارج الحدود

تركيا تحسم موقفها من مواجهة إسرائيل عسكريا في سوريا

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن تركيا لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا، وذلك بعد أن قوضت الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مواقع عسكرية هناك قدرة الحكومة الجديدة على ردع التهديدات.

 

وفي مقابلة على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال فيدان إن تصرفات إسرائيل في سوريا تمهد الطريق لعدم استقرار إقليمي في المستقبل.

 

وذكر فيدان أنه إذا كانت الإدارة الجديدة في دمشق والتي تعد حليفا وثيقا لتركيا، ترغب في التوصل إلى "تفاهمات معينة" مع إسرائيل، فهذا شأنها الخاص.

 

غارات إسرائيلية على سوريا

 

يأتي هذا في وقت كثفت فيه إسرائيل الغارات الجوية على سوريا ليل الأربعاء والخميس، وأعلنت أن الهجمات هي تحذير للسلطات الجديدة في دمشق، كما اتهمت أنقرة بمحاولة فرض وصايتها على سوريا.

 

وتعمل إسرائيل التي تتخوف من نفوذ أنقرة في دمشق على تحقيق أهدافها في سوريا منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وسيطرت على أراض في جنوب غرب البلاد، وأعلنت استعدادها لـ"حماية" الأقلية الدرزية.

 

وقال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن الغارات الجوية التي وقعت مساء الأربعاء "رسالة واضحة وتحذير للمستقبل، لن نسمح بالمساس بأمن دولة إسرائيل".

 

وذكر كاتس في بيان، أن القوات المسلحة الإسرائيلية ستبقى في المناطق العازلة داخل سوريا، وستتحرك ضد التهديدات لأمنها، محذرًا الحكومة السورية من أنها ستدفع ثمنًا باهظًا إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول.

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سوريا غارات إسرائيلية تركيا إسرائيل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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