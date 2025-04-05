المدعي العام الإسرائيلي يرفض طلب نتنياهو تأجيل شهادته بزعم اجتماعه مع ترامب

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير لها اليوم السبت، أن المدعي العام الإسرائيلي عارض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته إلى نهاية الأسبوع بزعم اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل.

المدعي العام الإسرائيلي عارض طلب نتنياهو تأجيل شهادته بزعم اجتماعه مع ترامب

ومن جانبه قال مكتب المدعي العام، في بيان صادر عنه اليوم، أن نتنياهو طلب تأجيل شهادته إلى نهاية الأسبوع بدلا من الاثنين والأربعاء.

واوضح أن رئيس الوزراء سيجتمع مع الرئيس الأمريكي يوم الاثنين وبالتالي يمكن أن يدلي بشهادته يوم الأربعاء، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وكانت النيابة العامة قد قدمت لائحة الاتهام ضده بناء على توصيات المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت في نوفمبر 2019،

تفاصيل التهم الموجهة ضد نتنياهو:

الملف 1000: يتهم نتنياهو وأفرادا من عائلته بتلقيهم هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات حكومية.

يتهم نتنياهو وأفرادا من عائلته بتلقيهم هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات حكومية. الملف 2000: يتضمن تفاوض نتنياهو مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

يتضمن تفاوض نتنياهو مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. الملف 4000: وهو الأكثر خطورة، حيث يُتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري، شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية داعمة له.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020 وما زالت مستمرة، وهو ينكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

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