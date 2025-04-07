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رياضة

بيراميدز بالأبيض والجيش الملكي بالأسود، تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الفريقين (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 عقد اليوم بأحد فنادق مدينة مكناس المغربية، الاجتماع الفني لمباراة الجيش الملكي وبيراميدز في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على ملابس الفريقين، حيث يرتدي بيراميدز اللون الأبيض الكامل بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل، سيرتدي الجيش الملكي صاحب الأرض، قميصه الأساسي الأسود في الأحمر بالأخضر، بينما يرتدي حارس المرمى الأزرق الكامل.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير إدارة المباريات، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

موعد مباراة الجيش الملكي وبيراميدز 

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على الملعب الشرفي في مكناس بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن فريق بيراميدز من الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء الماضى باستاد الدفاع الجوى ضمن لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الجيش الملكي وبيراميدز 

وتذاع مباراة الجيش الملكي وبيراميدز عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 5 الناقل الحصري للبطولة الأفريقية. 

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