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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير تقاطعات مصطفى كامل بكفر شكر

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته بكفر شكر،فيتو

 أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمنطقة تقاطعات مصطفى كامل (التابعة) بمدينة كفر شكر، يرافقه النائب عربي فؤاد عضو مجلس النواب، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة حنان جمال مدير عام مديرية الطرق بالقليوبية، والمهندسة صفاء أمين رئس مدينة كفر شكر، والمهندس نبيل عامر مدير المشروعات بالشركة المُنفذة.

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تطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية للإرتقاء بالمظهر الحضاري بالقليوبية 

تأتي الخطوة في إطار الخطة الشاملة  لمحافظة القليوبية  لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية للإرتقاء بالمظهر الحضاري والعمل علي سيولة الحركة المرورية لإحداث نقلة نوعية بمختلف مُدن وأحياء المحافظة لإظهار الطابع المُميز لكل مدينة، في هذا السياق.

أكد محافظ القليوبية " حرص المحافظة على إحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة القليوبية، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدُها المحافظة في كافة المُدن والأحياء تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ  القليوبية  يتابع أعمال توريد بلاط الإنترلوك بكفر شكر 

وتابعَّ  محافظ  القليوبية أعمال توريد بلاط الإنترلوك والتأكُد من جودته، مؤكدًا على مدير المشروع بأهمية جودة الأعمال وإتباع أعلى مقاييس الجودة، وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تركيب بلاط الإنترلوك بتقاطعات المنطقة بمساحة مسطحة ١٧ ألف متر، بالإضافة إلى ٣٢٠٠متر رصف عبارة عن تكسير الأسفلت المُتهالك ووضع طبقة الأساس ثم طبقة رابطة ومن بعدها الطبقة السطحية النهائية.

محافظ القليوبية، متابعة تنفيذ خطة المحافظة بشأن رفع كفاءة الشوارع والميادين

ووجه "محافظ القليوبية" بتسريع وتيرة العمل والعمل علي مدار الساعة لنهو المنطقة وإستكمال باقي أعمال الرصف، مع مراعاة المواصفات الفنية تجنبًا لحدوث أخطاء مُستقبلًا، مؤكدًا على إستمرار متابعته الشخصية لتنفيذ خطة المحافظة بشأن رفع كفاءة الشوارع والميادين وكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والمُدن والأحياء والقرى لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظة القليوبية مدينة كفر شكر

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