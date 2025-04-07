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محافظات

المؤبد لسائق بتهمة التعاطي والاتجار في المخدرات بالقليوبية

محكمة
محكمة

 قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بالتعاطي والاتجار في الحشيش والهيروين بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.

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 المؤبد لسائق يتاجر في المخدرات بالقليوبية 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

البداية كانت عندما أحالت النيابة العامة بـ القليوبية المتهم "كريم ع ح ع" ٣١ سنة - سائق في الجناية رقم ١٦٢٥٦ لسنة ٢٠٢٤ مركز قليوب والمقيدة برقم ٢ ٤٠٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/١٢/٥ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية أحرز بقصد الإتجار جواهر مخدرة (الهيروين - الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز جوهرا مخدرا (الحشيش) وذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا محافظة القليوبية

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