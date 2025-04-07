محافظ الأقصر يكرم الأم المثالية مريم محمد (صور)

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، بتكريم الدكتورة مريم محمد على، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة للعام الجارى والتي تم اختيارها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، ضمن قائمة أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025.

الأم المثالية لمحافظة الأقصر

و رحب محافظ الأقصر بالأم المثالية بمكتبه بديوان عام المحافظة، مؤكدًا على فخره بكل أم مصرية مكافحة في تربية وتعليم أبنائها، خاصة في ظل الظروف والعقبات المجتمعية، مشيرًا إلي الدور الفعال لمديرية التضامن الاجتماعي لدعم السيدات في مختلف المجالات على مستوى قرى ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ومحمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر ومنال حليم مدير إدارة الأسرة والطفولة.

جدير بالذكر أن الدكتورة مريم محمد على عاشت قصة كفاح مع بناتها الثلاثة حتى وصلت بهم إلى أعلى المراتب فى المجتمع ٢ منهن طبيبات والثالثة صيدلانية، حيث سادت أجواء من الفرحة بعد تكليل قصة كفاحها على مدار 33 سنة مضت عقب إصابة زوجها بمرض نادر فى عام 1992 ووفاته عام 1996.

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