الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة حالتى تعد بالبناء في الأقصر ورفع 110 أطنان من المخلفات الصلبة

البناء المخالف، فيتو
البناء المخالف، فيتو

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر برئاسة أحمد أبو عيش رئيس المركز شدة خشبية في المهد على مساحة 90 مترا في الزينية قبلي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك بحضور مدير الإدارة الهندسية ومسئول القسم الفني ومدير الجمعية الزراعية بالزينية.

التعديات والبناء المخالف في الأقصر 


كما قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي بتنفيذ إزالة في المهد برئاسة رئيس قرية المدامود قبلي وسكرتير القرية ومسئول القسم الفني بالقرية بشأن التعدى على مساحة 60 مترا تقريبًا عبارة عن أعمدة خرسانية وتمت الإزالة على نفقة المواطن واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالف.


وفي سياق متصل، تابع رئيس مركز ومدينة الزينية سير أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقرى التابعة حيث تم رفع 110 أطنان من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة، وذلك بشارع العوايدة الزينية قبلي إبتداء من محور اللواء سمير فرج وحتي مدخل شارع نصرالله وتضمن العمل تسوية وتمهيد منطقة أسفل المحور، حيث تم رفع كافة التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة ومخلفات القمامة وتضمن العمل الشارع الرئيسي (الأقصر- العشي)، كما تمت متابعة أعمال رفع كفاءة الإنارة بنفس الشارع، وتركيب عدد 10 كشافات لتحسين الرؤية الليلية والحفاظ على الأرواح.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

 

 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر الزينية البناء المخالف التعديات على الأراضي ​ التصالح على مخالفات البناء محافظ الأقصر

مواد متعلقة

حريق أعلى مركز تجاري بشارع رمسيس في الأقصر (فيديو وصور)

استحداث منفذ مروري جديد أمام شارع الشيخ موسى بالأقصر

نائب محافظ الأقصر يشهد تسليم 15 ماكينة فرم مخلفات قصب السكر

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

ليفربول يحقق رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

قرار جمهوري بالتجديد لنائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مفاجأة على عهدة الصقر: زيزو يوقع العقود الرسمية مع الأهلي خلال أيام

لماذا يرفض ياسر برهامي التصعيد ضد إسرائيل ردًا على مجازر غزة؟

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع تكلفة الاستهلاك بالعدادات الكودية الجديدة

زغلول صيام يكتب عن قصة بند الـ 8 سنوات الحائر: الرئيس مبارك وافق وقال معنديش استثناءات.. وحكاية الوزراء الزملكاوية اللي بيعملوا البند مخصوص عشان الخطيب وحسن حمدي! وموقف لجنة الشباب بالبرلمان!

"المتحدة للصيادلة" على حافة الإفلاس، المحكمة تحدد 13 أبريل للحكم

منوعات

المزيد

مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات في عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟، الإفتاء ترد

تفسير حلم وضع الكحل في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

تفسير رؤية الإصابة بالعمى في المنام وعلاقتها بالحصول على مال وفير

المزيد
الجريدة الرسمية