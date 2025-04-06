إزالة حالتى تعد بالبناء في الأقصر ورفع 110 أطنان من المخلفات الصلبة

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر برئاسة أحمد أبو عيش رئيس المركز شدة خشبية في المهد على مساحة 90 مترا في الزينية قبلي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك بحضور مدير الإدارة الهندسية ومسئول القسم الفني ومدير الجمعية الزراعية بالزينية.

التعديات والبناء المخالف في الأقصر



كما قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي بتنفيذ إزالة في المهد برئاسة رئيس قرية المدامود قبلي وسكرتير القرية ومسئول القسم الفني بالقرية بشأن التعدى على مساحة 60 مترا تقريبًا عبارة عن أعمدة خرسانية وتمت الإزالة على نفقة المواطن واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالف.



وفي سياق متصل، تابع رئيس مركز ومدينة الزينية سير أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقرى التابعة حيث تم رفع 110 أطنان من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة، وذلك بشارع العوايدة الزينية قبلي إبتداء من محور اللواء سمير فرج وحتي مدخل شارع نصرالله وتضمن العمل تسوية وتمهيد منطقة أسفل المحور، حيث تم رفع كافة التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة ومخلفات القمامة وتضمن العمل الشارع الرئيسي (الأقصر- العشي)، كما تمت متابعة أعمال رفع كفاءة الإنارة بنفس الشارع، وتركيب عدد 10 كشافات لتحسين الرؤية الليلية والحفاظ على الأرواح.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.