يهدد حياتهم، الأهالي يطالبون بغلق معبر غير شرعي بالسكة الحديد بالأقصر"فيديو وصور"

أنقذت العناية الإلهية شخصين كادا أن يلقيا مصرعهما أسفل عجلات قطار السكة الحديد، خلال الأيام الماضية، أثناء عبورهما قضبان السكك الحديدية من معبر غير شرعي بناحية كوبري المشاة بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر والذي بات يهدد حياة المواطنين.

وناشد الأهالي المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتدخل السريع لغلق المعبر غير الشرعي تفاديا لوقوع حادث مفجع.

معبر غير شرعي على شريط السكة الحديد



وقال محمد مدحت أحد أهالي مدينة الأقصر لـ «بوابة فيتو» إن المعبر يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين، الذي يقصده الآلاف يوميًا للمرور من وإلى غرب وشرق السكة، بدلا من استخدام سلم المشاة الذي يقع على بعد أمتار من المعبر غير الشرعي.



وفي وقت سابق لقيت سيدة مصرعها صدمها قطار خلال مرورها بمعبر غير شرعي بناحية كوبري المطار العلوي المروري للسيارات بمنطقة أبو الجود بالأقصر وعلى الفور جرى إغلاق المعبر غير شرعي في الحال.

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