الأحد 06 أبريل 2025
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محافظات

اندلاع حريق بسطح سنتر تجاري في الأقصر بسبب عود كبريت

حريق سنتر الأقصر
حريق سنتر الأقصر

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر في إخماد حريق هائل شب في سطح سنتر تجاري بشارع رمسيس وسط مدينة الأقصر دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

سبب حريق سنتر تجاري في الأقصر 


وأفادت تحريات المباحث بمديرية أمن الأقصر أن سبب وقوع الحريق هو لهو طفلين 8 أعوام والآخر 9 أعوام، من أبناء صاحب السنتر التجاري، بأعواد الكبريت، وعلى إثر ذلك اندلعت النيران في الفايبر الخاص بالروف دون عمد، دون إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

 تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن نشوب الحريق.

وتم الدفع بـ3 سيارات اطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد قبل امتداده إلى المنازل السكنية المجاورة، وسياراتان إسعاف ضمن الإجراءات الاستباقية.


جري تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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