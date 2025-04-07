الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تأجيل محاكمة صاحب محل أحذية لاتهامه بقتل ربة منزل بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

 قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بتأجيل محاكمة صاحب محل أحذية لاتهامه بقتل ربة منزل بعد تصويره لها مقاطع فيديو وإجبرها على الإدلاء بأقوال على خلاف الحقيقة وهي أنها سيئة السمعة والأخلاق، وسكب عليها مادة قابلة للإشتعال وقام بإلقاء سيجارة مشتعلة على جسدها، ليشتعل جسدها وتتوفى متأثرة بالجروح، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو للمرافعة والأستعداد.

محافظ القليوبية يُتابع أعمال إصلاح خط مياه بمدينة بنها

"تعليم القليوبية" تنشر نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

تأجيل محاكمة صاحب محل أحذية لاتهامه بقتل ربة منزل بعد تصويرها لها بمقاطع فيديو بالقليوبية
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

البداية عندما شهدت منطقة الخصوص في يوم ٢٠٢٤/٩/٢٥ بدائرة القسم قتل المجني عليها آمال فرج عبد الفتاح على يد صاحب محل أحذية، وذلك بعد تصويرها لها بمقاطع فيديو وإجبرها علي الإدلاء بأقوال على خلاف الحقيقة وهي أنها سيئة السمعة والأخلاق، وسكب عليها مادة قابلة للإشتعال وقام بإلقاء سيجارة مشتعلة على جسدها، ليشتعل جسدها وتتوفى متأثرة بجروحها.

وإحالت النيابة العامة المتهم القليوبية- "أسامة ع إ أ" ٣٧ سنة، في القضية رقم ١٣٩٨١ /لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٣٩٣٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها.

وذكر أمر الإحالة أنه تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن قام بالتقاط مقطعان فيديو لها بهاتفه الخلوي في مكان خاص بالمسكن محل إقامتهما مجبرًا لها على الإدلاء بأقوال على خلاف الحقيقة، وأحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش - مشتقات الفينيشيل أمين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات شبرا محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة

مواد متعلقة

"تعليم القليوبية" تنشر نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية

محافظ القليوبية: إنشاء محطة لإنتاج الوقود الحيوي

محافظ القليوبية: دراسة عمل سوق حضاري بشارع مستشفى الخصوص التخصصي

الأكثر قراءة

عنفه أم شكره؟ التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بعد زيارة الوزير

التحفظ على قائد سيارة ملاكي تفحمت أعلى كوبري أكتوبر (صور)

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

توقف حركة المترو بالخط الثالث وقطار العاصمة لأعمال الصيانة

لحظة خروج جثمان مدير إدارة الباجور التعليمية من المستشفى (فيديو)

الحكومة أمام الشيوخ: الدولار متاح ولا يوجد عذر للتعامل خارج الجهاز المصرفي

هستناك في مكتبي، تفاصيل مكالمة وزير التعليم لمدير إدارة الباجور قبل وفاته

منوعات

المزيد

بالتزامن مع عرض مسلسل على نتفليكس، مراهق يقتل فتاة في تركيا

أزمة عائلية بين الأمير هاري وميجان ماركل بسبب أطفالهما

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

كيلو الأحمر الخردة بـ 350 جنيها، تعرف على أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل حوالي 25 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن محور موراج أحدث خطط إسرائيل في غزة (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المحرمات

بعد حادث عامل سيرك طنطا، ما مقدار دية قطع اليدين وحكم التصالح فيها؟

هل يجوز تأخير توزيع الميراث بعد رحيل الأب لحين وفاة الأم؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية