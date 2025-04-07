تأجيل محاكمة صاحب محل أحذية لاتهامه بقتل ربة منزل بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بتأجيل محاكمة صاحب محل أحذية لاتهامه بقتل ربة منزل بعد تصويره لها مقاطع فيديو وإجبرها على الإدلاء بأقوال على خلاف الحقيقة وهي أنها سيئة السمعة والأخلاق، وسكب عليها مادة قابلة للإشتعال وقام بإلقاء سيجارة مشتعلة على جسدها، ليشتعل جسدها وتتوفى متأثرة بالجروح، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو للمرافعة والأستعداد.

تأجيل محاكمة صاحب محل أحذية لاتهامه بقتل ربة منزل بعد تصويرها لها بمقاطع فيديو بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

البداية عندما شهدت منطقة الخصوص في يوم ٢٠٢٤/٩/٢٥ بدائرة القسم قتل المجني عليها آمال فرج عبد الفتاح على يد صاحب محل أحذية، وذلك بعد تصويرها لها بمقاطع فيديو وإجبرها علي الإدلاء بأقوال على خلاف الحقيقة وهي أنها سيئة السمعة والأخلاق، وسكب عليها مادة قابلة للإشتعال وقام بإلقاء سيجارة مشتعلة على جسدها، ليشتعل جسدها وتتوفى متأثرة بجروحها.

وإحالت النيابة العامة المتهم القليوبية- "أسامة ع إ أ" ٣٧ سنة، في القضية رقم ١٣٩٨١ /لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٣٩٣٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها.

وذكر أمر الإحالة أنه تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن قام بالتقاط مقطعان فيديو لها بهاتفه الخلوي في مكان خاص بالمسكن محل إقامتهما مجبرًا لها على الإدلاء بأقوال على خلاف الحقيقة، وأحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش - مشتقات الفينيشيل أمين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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