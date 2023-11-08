الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد ماء الورد للبشرة، ينقيها ويرطبها ويقلل الالتهابات

ماء الورد وفوائده،
ماء الورد وفوائده، فيتو

فوائد ماء الورد للبشرة، عديدة، ودائما نجد خبراء التجميل والعناية بالبشرة ينصحون النساء وحتى الفتيات الصغيرات باستخدام ماء الورد للبشرة، لأن فوائد ماء الورد للبشرة مذهلة، ومن الصعب حصرها، وماء الورد هو سائل شفاف يتم الحصول عليه من تقطير بتلات الورود، وتعتمد فوائد ماء الورد للبشره على أنه غني بمضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات، مما يجعله مفيدًا للبشرة بعدة طرق.

 

وأكدت هبة محمد خبيرة العناية بالبشرة والشعر، أن فوائد ماء الورد للبشره عديدة، ومذهلة، ولا يمكن اغفالها، أو عدم استغلالها، خاصة أنها مادة طبيعية، كما أن سعر في متناول الجميع، ولذلك لابد من أن تكون زجاجة ماء الورد موجودة في ثلاجة كل امرأة.

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فوائد ماء الورد للبشره

 

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة والشعر، في السطور التالية، أهم فوائد ماء الورد للبشره:

 

تنقية البشرة

من فوائد ماء الورد للبشره؛ أنه يساعد على إزالة الأوساخ والزيوت الزائدة من البشرة، مما يساعد على الحفاظ على نظافة البشرة ومنع ظهور حب الشباب.

 

ترطيب البشرة

ماء الورد يحتوي على خصائص مرطبة تساعد على ترطيب البشرة الجافة أو الحساسة.

 

تقليل الالتهابات

ماء الورد يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل احمرار وتورم البشرة، لذلك فهو الحل الأمثل بعد التعرض لأشعة الشمس، فقط باستخدام قطنة مغموسة في ماء الورد، وتمريرها على كامل الوجه.

 

علاج حب الشباب

ماء الورد يساعد على قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب، مما يساعد على تقليل ظهور الحبوب.

 

تفتيح البشرة

من فوائد ماء الورد للبشره؛ أنه يحتوي على خصائص تفتيح البشرة، مما تجعله يساعد على تفتيح لون البشرة، وتقليل ظهور البقع الداكنة.

 

تأخير ظهور التجاعيد

من فوائد ماء الورد للبشره؛ أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يساعد على تأخير ظهور التجاعيد.

ماء الورد

طرق استخدام ماء الورد للبشره

 

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة والشعر، أنه يمكن استخدام ماء الورد للبشرة بعدة طرق، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

 

كمنظف للوجه

يمكن استخدام ماء الورد كبديل للمنظفات التجارية، حيث يساعد على إزالة الأوساخ والزيوت الزائدة من البشرة دون تجفيفها، فقط يمكنك تمرير قطنة مغموسة في ماء الورد على بشرتك عند العودة من الخارج.

 

كمرطب للوجه

يمكن استخدام ماء الورد كمرطب للبشرة الجافة أو الحساسة، حيث يساعد على ترطيب البشرة وتقليل تهيجها.

 

كمقشر للوجه

يمكن استخدام ماء الورد كمقشر للوجه، حيث يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتحسين ملمس البشرة.

 

كمستحضر للعناية بالبشرة

يمكن استخدام ماء الورد كمستحضر للعناية بالبشرة، حيث يساعد على ترطيب البشرة وتقليل الالتهابات.

 

وأخير أكدت خبيرة العناية بالبشرة والشعر، على أن فوائد ماء الورد للبشره بشكل عام، لا يمكن تخطيها، دون الاستفادة منها، ومع ذلك، من المهم اختيار ماء الورد النقي الخالي من الكحول أو أي مواد كيميائية أخرى.

 

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