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رياضة

أنيس بوجلبان وكريم العراقي يتحدثان عن مواجهة سيمبا التنزاني بمؤتمر صحفي

انيس بو جلبان. فيتو
انيس بو جلبان. فيتو

يتحدث التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن مواجهة سيمبا التنزاني بربع نهائي البطولة الكونفدرالية.

موعد المؤتمر الصحفي للمصري

ويتحدث بو جلبان ومعه كريم العراقي في مؤتمر صحفي في الساعة الثانية والنصف عصر غد الثلاثاء في ستاد بنيامين مكابا في دار السلام.

 

موعد مباراة سيمبا التنزاني والمصري 


ويلتقي فريقا المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني والمقرر إقامتها في الثالثة عصر بعد غد الأربعاء ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.

تعرف على  القناة الناقلة لمباراة سيمبا التنزاني والمصري بالكونفيدرالية
 

أعلنت شبكة قنوات beIN Sports عن القناة التي  ستنقل مباراة  إياب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي ستجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وسيمبا التنزاني، والمقرر اقامتها على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام في الثالثة عصر بعد غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وسيتم نقل المباراة على قناة beIN  Sports5  وذلك بتعليق المعلق الرياضي محمد فوزي.

 

موعد الاجتماع الفني لمباراة سيمبا التنزاني والمصري 

اعلن النادي المصري عبر موقعه الرسمي عن موعد الاجتماع الفني لمباراة سيمبا التنزاني والمصري بربع نهائي البطولة الكونفدرالية

ويقام الاجتماع الفني للمباراة في الساعة العاشرة صباحً غدا الثلاثاء باحد فنادق دار السلام

 

يخوض فريق المصري البورسعيدي  في الثالثة عسر اليوم الاثنين المران الأساسي له علي ستاد الميجور جنرال إيساموهيو في دار السلام استعدادا لمواجهته الهامة والمرتقبة امام سيمبا التنزاني بربع نهائي البطولة الكونفدرالية.

ويخوض المصري المران الأخير للفريق في الثالثة عصر غدا الثلاثاء علي  ستاد بنيامين مكابا- دار السلام مستضيف المباراة

24 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة سيمبا بالكونفيدرالية

وضمت القائمة 24 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمود جاد،  محمود حمدي، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، محمد هاشم  ، حسن علي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري  ، محمد مخلوف، حسين فيصل، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم،  كريم بامبو، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، أمادو با  ، ليستويل أمانكونا.
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، بابا بادجي.

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الكونفدرالية مباراة سيمبا التنزاني والمصري النادي المصري سيمبا التنزاني أنيس بوجلبان كريم العراقى

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