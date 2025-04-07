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رياضة

موعد مباراة سيمبا التنزاني والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يستعد فريق المصري البورسعيدي لمواجهته الهامة والمرتقبة امام سيمبا التنزاني في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية. 

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني 


ويلتقي فريقا المصري وسيمبا التنزاني في الثالثة عصر بعد غد  الأربعاء ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.

وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة 

وصول بعثة المصري إلى تنزانيا 


ووصلت بعثة المصري  إلى العاصمة التنزانية دار السلام امس الاحد استعدادًا لملاقاة سيمبا التنزاني.  
 

 

وضمت البعثة -  التي يترأسها رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي   - 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات، علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى تنزانيا صباح أول أمس وذلك بصحبة أحد الطهاة العاملين وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

 

24 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة سيمبا بالكونفيدرالية

وضمت القائمة 24 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمود جاد،  محمود حمدي، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، محمد هاشم  ، حسن علي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري  ، محمد مخلوف، حسين فيصل، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم،  كريم بامبو، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، أمادو با  ، ليستويل أمانكونا.
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، بابا بادجي.

 

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