تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة سيمبا التنزاني والمصري

أعلن النادي المصري عبر موقعه الرسمي عن موعد الاجتماع الفني لمباراة سيمبا التنزاني والمصري في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد الاجتماع الفني لمباراة سيمبا التنزاني والمصري

ويقام الاجتماع الفني للمباراة في الساعة العاشرة صباحً غدا الثلاثاء بأحد فنادق دار السلام.

موعد مباراة سيمبا التنزاني والمصري



ويلتقي فريقا المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني في الثالثة عصر بعد غدا الأربعاء ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.

تعرف على القناة الناقلة لمباراة سيمبا التنزاني والمصري بالكونفيدرالية



أعلنت شبكة قنوات beIN Sports عن القناة التي ستنقل مباراة إياب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي ستجمع بين المصري وسيمبا التنزاني، والمقرر اقامتها على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وسيتم نقل المباراة على قناة beIN Sports5 وذلك بتعليق من محمد فوزي.

يخوض فريق المصري البورسعيدي في الثالثة عصر اليوم الاثنين المران الأساسي له علي استاد الميجور جنرال إيساموهيو في دار السلام استعدادا لمواجهته الهامة والمرتقبة امام سيمبا التنزاني في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

ويخوض المصري المران الأخير للفريق في الثالثة عصر غدا الثلاثاء علي استاد بنيامين مكابا- دار السلام مستضيف المباراة.

وصول بعثة المصري تنزانيا



ووصلت بعثة المصري تصل إلى العاصمة التنزانية دار السلام امس الاحد استعدادًا لملاقاة سيمبا التنزاني بإياب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية



وضمت البعثة - التي يترأسها رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي - 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات، علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى تنزانيا صباح أول أمس وذلك بصحبة أحد الطهاة وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

24 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة سيمبا بالكونفيدرالية

وضمت القائمة 24 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، محمد هاشم ، حسن علي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف، حسين فيصل، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو، أحمد القرموطي، سامادو أتدجيكو، أمادو با ، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، بابا بادجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.