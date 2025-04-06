المصري يستقر على ملعب التدريب استعدادًا لملاقاة سيمبا بالكونفيدرالية

قام محمود جابر المدير الإداري لفريق المصري البورسعيدي يوم أمس السبت بجولة تفقدية لعدد من الملاعب المغطاة بالنجيل الطبيعي بالعاصمة التنزانية دار السلام.



وعقب الجولة وقع اختيار محمود جابر على استاد الميجور جنرال إيساموهيو بدار السلام، حيث اطمأن على كافة تجهيزات الملعب الذي سيستضيف تدريبات المصري يومي الأحد والاثنين قبل خوض مرانه الأخير عصر الثلاثاء على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام والذي سيستضيف مباراة الفريق أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني

بعثة المصري تغادر إلى دار السلام استعدادًا لملاقاة سيمبا التنزاني بالكونفيدرالية



وتغادر بعثة النادي المصري مطار القاهرة الدولي في الثانية والثُلث فجر اليوم الأحد في طريقها إلى العاصمة التنزانية دار السلام وذلك استعدادًا لمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي أمام مضيفه فريق سيمبا التنزاني.



وتضم البعثة - التي يترأسها الأستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي - 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات، علما بأن الكابتن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى تنزانيا صباح أول أمس وذلك بصحبة أحد الطهاة العاملين في مجموعة الباتروس وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني

ويلتقي فريقا المصري وسيمبا التنزاني والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأربعاء المقبل ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي انتهت مباراة الذهاب منها بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.

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