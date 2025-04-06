الأحد 06 أبريل 2025
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رياضة

السفير المصري بتنزانيا يستقبل بعثة المصري

بعثة المصري، فيتو
بعثة المصري، فيتو

حرص شريف إسماعيل، سفير مصر بتنزانيا على التواجد في مطار العاصمة التنزانية دار السلام لاستقبال بعثة المصري البورسعيدي برئاسة رجب عبد القادر نائب رئيس النادي.

وصول بعثة المصري تنزانيا 

ووصلت بعثة المصري تصل بسلامة الله تعالى إلى العاصمة التنزانية دار السلام، استعدادًا لملاقاة سيمبا التنزاني بإياب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وغادرت بعثة النادي المصري مطار القاهرة الدولي في الثانية والثُلث فجر اليوم الأحد في طريقها إلى العاصمة التنزانية دار السلام 

ووصلت إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعد نحو أربع ساعات، وظلت في المطار ساعة كترانزيت قبل أن تستقل رحلة أخرى تستغرق نحو ثلاث ساعات  إلى العاصمة التنزانية دار السلام.

وصمت البعثة -  التي يترأسها رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي   - 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات، علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى تنزانيا صباح أول أمس وذلك بصحبة أحد الطهاة العاملين وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني 

ويلتقي فريقا المصري وسيمبا التنزاني والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأربعاء المقبل ضمن مباريات إياب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي انتهت مباراة الذهاب منها بفوز النسور الخضر بهدفين نظيفين.

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