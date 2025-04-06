انطلاق بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية في القليوبية (صور)

انطلقت اليوم بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية للمرحلتين الإعدادية والابتدائية والتي تستضيفها محافظة القليوبية على ملاعب مجمع مدارس الشبان العالمية ببنها.

بطولة الجمهورية للألعاب الجماعيه بالقليوبية

وجاء ذلك تحت رعاية وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفنى محمدعبداللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية وبتوجيهات مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تحت إشراف وتوجيه حنان الشحات موجه عام التربية الرياضية بالمديرية.

جاء ذلك بمشاركة 20 محافظة للبطولة للألعاب الجماعية " كرة طائرة ، كرة يد، كره سله، كرة قدم ".

وأشار وكيل التربية والتعليم بالقليوبية الى ان البطولة تستهدف تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة، ويتم من خلالها تسليط الضوء على المواهب الرياضية المتميزة، ورعايتها والإهتمام بها.

انطلاق بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية،فيتو

انطلاق بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية،فيتو

انطلاق بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية،فيتو

انطلاق بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية،فيتو

انطلاق بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية،فيتو

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