الإثنين 07 أبريل 2025
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رئيس جامعة بنها: محو أمية 2554 مواطنا فى دورة يناير

رئيس جامعة بنها،
رئيس جامعة بنها، فيتو

 أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، أن الجامعة نجحت فى محو أمية 2554 دارسا وفقًا لنتائج دورة يناير 2025، والتى تمثل اختبارات شهور "نوفمبر وديسمبر ويناير" والتى أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار.

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التأكيد على استغلال إمكانات جامعة بنها

 وأكد "الجيزاوى" أن الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتماما كبيرا وتتولى تنفيذ المشروع، وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية مواطنى محافظة القليوبية بإشراف المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.
وأشار رئيس جامعة بنها  إلى أنه تم التأكيد على استغلال إمكانات الجامعة والاستفادة من قدراتها لدعم خطط الدولة والمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي ومتابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
 

من جانبه قال الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الجامعة حريصة على المشاركة في الحملة القومية لمحو الأمية التي تتبناها الدولة، وذلك بمشاركة عدد من الكليات العلمية والأدبية بالجامعة.
وأضاف "فوده " أن جامعة بنها كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك إيمانا بدور الجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري.

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الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي

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