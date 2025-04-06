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جامعة بنها تشارك بمهرجان آفاق العربي بسلطنة عمان

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن مشاركة فريق مسرح جامعة بنها بمهرجان آفاق العربي للمسرح الجامعي بسلطنة عمان بدورته العاشرة والتي تستضيفه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط بمسرحية أصحاب الأرض في الفترة من ١٢ الى ١٤ ابريل الجاري.

 

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وأشار " الجيزاوي " رئيس جامعة بنها  إلي أن مسرحية أصحاب الأرض هو عرض مسرحي وطني يتناول قضايا الأرض والهوية والانتماء، حيث يسلط الضوء على صراع الإنسان مع محاولات الاستيلاء على أرضه، سواء من خلال الغزو أو الاستغلال، ويدور العرض حول شخصيات تعبر حقوقهم المشروعة فهم الذين يتمسكون بأرضهم رغم التحديات، ويعكس قوة الإرادة الشعبية في الدفاع عن الحقوق، لافتا إلي أنه تقدم للمهرجان ٤٢ عرض  مسرحي تم تصعيد ٥ عروض فقط من مصر والأردن والعراق والكويت وعمان.
ووجه رئيس الجامعة الشكر للشركات الراعية لفريق مسرح الجامعة لما قدموه من دعم  وجهد لنجاح هذا العرض  ، مؤكدا أن العرض المسرحي  تجربة مسرحية تجمع بين التوثيق التاريخي والطرح الإنساني، مما يجعله رسالة فنية تعكس نضال الشعوب ضد محاولات الهيمنة والاستعمار.


من جانبها أضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة  بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه تم عرض المسرحية علي مسرح السامر وايضًا علي مسرح وزارة الشباب والرياضة ضمن مهرجان ابداع في دورته الحالية  وأن مسرحية ( اصحاب الأرض ) مأخوذة عن رواية مشعلوا الحرائق لماكس فريش.
يذكر أن فريق عمل المسرحية مكون من ديكور مصطفي فكري، اضاءة أحمد أمين، ملابس هاجر كمال - بدر عصام، مخرجان منفذان بولا امير عبدالعزيز محمد، تصوير مصطفى علوان، ودراما تورج وإخراج  محمد زكي.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها مسرح السامر بنها

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