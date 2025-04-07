القبض على عصابة خطف حقائب السيدات في الهرم

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاث متهمين تخصصوا في سرقة حقائي السيدات مستخدمين دراجة نارية لتساعدهم على الهرب عقب ارتكابهم الواقعة، وذلك عقب أن رصدت قوات المباحث العامة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر أحد الأشخاص من قيام ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية بالسير عكس الاتجاه في دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وسرقة حقيبة يد تحتوي على متعلقاته الشخصية.

وبالفحص، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (لهم معلومات جنائية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. كما أرشدوا عن المبلغ المالي المستولى عليه، وأوضحوا أنهم قاموا بإلقاء باقي المسروقات بالطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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