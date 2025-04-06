الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

قطار يدهس شابا أثناء عبوره الطريق في العياط

مصرع شاب دهسه قطار
مصرع شاب دهسه قطار العياط، فيتو

لقي شاب مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار إثر عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة العياط يفيد فيه بورود بلاغ من الأهالى بوجود جثة لشخص على شريط السكة الحديد بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقتها سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالفحص وإجراء التحريات تبين وفاة شاب على شريط السكة الحديد إثر اصطدامه بقطار نتيجة مروره من مكان غير مخصص للعبور.

وأسفر ذلك عن وفاته في الحال متأثرًا بإصابات بالغة الخطورة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، حتى صدور التصريح بالدفن الشاب وتسليمها لذويها، كما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة.
 

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بمديرية امن الجيزة السكة الحديد شرطة العياط

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