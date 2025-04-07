العثور على جثة فتاة في مصرف الصف والأمن يضبط المتهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل قتل شقيقته ووضع جثتها في جوال وألقى به في أحد المصارف بدائرة مركز شرطة الصف.

نجحت قوات الأمن من كشف هوية المجني عليها فور العثور على جثتها من قبل الأهالي وبإجراء التحريات والمعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها وتم ضبطه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على جثة فتاة داخل جوال ملقاة في مياه نهر النيل بمركز الصف في محافظة الجيزة، وتبين أن شقيقها وراء ارتكاب الجريمة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.