الحكومة ترد والمواطن ينتظر!

على إثر مقالي السابق بفيتو مواطنون على باب الحكومة تلقيت ردًا من كلً من الدكتور القدير أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمد شتا مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، والدكتور محمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والاستاذ أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة.



تضمن رد الدكتور محمد شتا والدكتور محمد كمال توضيحًا لما تم إثارته في المقال السابق، بشأن الآلية المتبعة للمواطنين في إعادة تفعيل بطاقات التموين بعد إتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، أو محاضر سرقة التيار الكهربائي، وجاء الرد كالأتي:

"لم يتم إلغاء بطاقات التموين للمواطنين المخالفين بالبناء على الاراضي الزراعية أو في حالات تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي، ولكن ما تم هو إيقاف تلك البطاقات بشكل مؤقت، وفقًا لكشوف الحصر الواردة لوزارة التموين عبر إسطوانات مدمجة مرفق بها خطاب بتوقيع السيد محافظ الاقليم في حالة مخالفات البناء، أو رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء حال محاضر سرقة التيار الكهربائي..

وأن آلية إستئناف تفعيل هذه البطاقات تتوقف على ورود كشوف من المحافظات إلى وزارة التموين بإتمام إجراءات التصالح وإنهاء المخالفات، حتى يتسنى لوزارة التموين تفعل هذه البطاقات مرة آخرى..

وأنه على المواطن ألا يلجأ لوزارة التموين مباشرة فالأمر يتعلق بورود الأسماء التي أتمت التصالح وإنهاء المخالفات سواء من المحافظة حال مخالفات البناء على الاراضي الزراعية أو من شركة الكهرباء حال مخالفات سرقة الكهرباء".



بينما جاء رد الاستاذ أحمد إبراهيم المستشار الاعلامي لوزير الزراعة مقتضبًا بشأن إستئناف المواطن المخالف لصرف الأسمدة الزراعية التي تم وقفها جراء مخالفات البناء على الاراضي الزراعية، حيث جاء الرد "لابد أن تعود الأرض للزراعة وإزالة كاملة للتعدي"..

والتساؤل هنا إذا قام المواطن بالبناء على أراضي زراعية وتلى ذلك القيام بإجراءات التصالح وحصوله على نموذج 8 فهل يهدم المنزل الذي يأويه حتى يحصل على الأسمدة؟! للأسف رد وزارة الزراعة لم يكن كافيًا..



وفيما يتعلق بإستغاثة مواطن لتركيب بالونى دوائية بالقلب جاء رد الاستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط شافيا وكافيا "تم إجراء قسطرة للمريض بتاريخ 8 /10/ 2024 تحت إشراف أ.د حمدي شمس..

ونظرا لكون المريض يحتاج إلى أكثر من دعامتين فقد حضر المريض مرة أخرى وصدر له قرار أخر بتاريخ 25/ 2/ 2025، وبعد إتصال السيد مدير المستشفى لاستعجال حالة المريض تمت محاولة الاتصال بالمريض أكثر من ثلاث مرات يوميا أيام 4،6،9 مارس 2025 ولكن هاتف المريض مغلق أو خارج نطاق الخدمة..

وفي 26 مارس 2025 تبين أن المريض أو أحد أهليته طلب تحويل قراره إلى معهد القلب بإمبابة، بما أدى إلى الغاء قرار المريض من قبل المجالس الطبية المتخصة الصادر على مستشفى القلب جامعة أسيوط".

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