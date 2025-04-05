مواطنون على باب الحكومة!

أكثر من 500 ألف مواطن يشكون حالهم للحكومة لتضررهم من تجميد الدعم المقدم لهم من خلال بطاقات التموين، وذلك لتحرير محاضر سرقة الكهرباء ضدهم، ورغم أن القرار يصب في صالح الحفاظ على موارد الدولة وحقوقها تجاه المواطن إلا أنه بالقطع يمس شريحة كبيرة من البسطاء!



وهناك أكثر من 90 ألف بطاقة تموينية تم وقفها بسبب مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، حيث تقوم التنمية المحلية بإرسال كشوف حصر مخالفات التعدي على الاراضي الزراعية إلى التموين حتى يتسنى لها وقف بطاقات التموين لأصحاب هذه المخالفات.



ونأمل هنا أن يتم تسهيل حصول المواطن على حقه في الخدمة إذا ما تم التصالح حتى يتم إلغاء مثل هذه التدابير سواء تعلق الأمر بالبطاقات التموينية أو التعاملات مع الجمعيات الزراعية.



كما نأمل من وزارات الكهرباء والزراعة والتموين تحديد الخطوات المتبعة بشكل واضح لاستئناف تقديم وإعادة المستحقات التموينية حال نهو إجراءات التصالح والحصول على نموذج 8 في حالة مخالفات البناء، أو في حالة البراءة أو التصالح في قضايا سرقات التيار حتى يكون الأمر واضح بين للمواطنين دون أن تكون هناك بيروقراطية في التعامل مع الملفات التي تمس المواطنين.



وهناك موضوع آخر ذو أهمية كبرى للمواطنين المرضى فقد تم تسهيل حصولهم على قرارات علاج على نفقة الدولة مقارنة بما كان يتم في الماضي، ولكن مشكلة البعض منهم أن بعد حصوله على قرار العلاج يصطدم بعدم توافر المستلزمات الطبية اللازمة لعلاجه فيصبح قرار العلاج بلا فائدة ملموسة..

فمازال المواطن صابر محمد عبدالباقي جاد الرب عالقا منذ فترة طويلة على باب الاستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فقد حصل على قرار علاج على نفقة الدولة بمساندة لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وذلك لتركيب بالونة دوائية بالقلب وإلى الآن لم يتم التواصل معه من قبل جامعة أسيوط رغم مناشداته العديدة.



وقبل أن أختم مقالي، أود أن أشير إلى أن وزير السياحة والآثار قد أحسن صنعًا في إصدار قرار تعيين السيدة سامية سامي مساعدا للوزير لشئون شركات السياحة، وهو الأمر الذى لاقى إرتياحا كبيرا في القطاع السياحي الخاص والحكومي لما لها من باع طويل وخبرات تراكمية ناجحة في القطاع.

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