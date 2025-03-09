حتى لا يصبح الحاج فريسة للنصب

من أبرز طرق النصب المنتشرة إلى حد ما، ظهور كيانات غير شرعية وسماسرة تسعى لإستغلال رغبة المواطنيين في تأدية فريضة الحج، بما يؤدى إلى سفر عدد من الراغبين لأداء الفريضة بطريقة غير رسمية وغير متوافقة مع ضوابط الحج، وينجم عن ذلك الكثير من المشاكل لهؤلاء المواطنين في الاراضي المقدسة.



أحد الصور غير الرسمية والتي تضر بالمواطن ولا توفر له أي ضمانات هي حصول المواطن على تأشيرة ترانزينت أو تأشيرة زيارة خاصة ودخول المملكة العربية السعودية، ثم الهروب وعدم العودة بعد إنتهاء الزيارة والاقامة في شقق لحين موسم الحج، وما يترتب على ذلك من عواقب قد لا تحمد عواقبها.



ومن المعروف أن القانون رقم 84 لسنة 2022 جاء لتنظيم الحج وإنشاء بوابة الكترونية تسمى البوابة المصرية الموحدة للحج، ويكون لكل حاج كود تعريفي خاص به، وأن الحج قد يكون قرعة (تنظمه وتنفذه الجهة المختصة بوزارة الداخلية)، وقد يكون سياحة (تنظمه وزارة السياحة وتنفذه الشركات السياحية)، وقد يكون جمعيات (تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، وتنفذه المؤسسة القومية لتيسير الحج).



وقد أحسنت وزارة السياحة صنعا في تخصيص خط ساخن (19654) حتى يمكن للمواطن من خلاله الاستفسار والتواصل حتى لا يقع فريسة للنصب.



وهنا نؤكد أهمية رفع الوعي لدى المواطنين بأن هناك تشديدا في مطارات السعودية على تأشيرات الزيارة العائلية، ولابد أن يكون مصدر التأشيرة موجود والإ سيتم منع دخول حامل التأشيرة. وأن المواطن ينبغي عليه عدم التعامل مع الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج الحج والعمرة خارج النطاق القانوني..

وللعلم فقد دشنت وزارة السياحة في عهد السيدة النشطة سامية سامي وكيل الوزارة لشئون الشركات السياحية لجنة لمجابهة الكيانات غير الشرعية برئاسة المستشار عاصم حماد إستطاعت بالفعل بالتنسيق التام مع شرطة السياحة والاثار من التصدي لعشرات الكيانات غير الشرعية، ومازال الدفع بتلك اللجان مستمر لإستعادة حق الدول في ضرورة تقنين الأنشطة من ناحية، وضمان حصول المواطن على حقه في الخدمة من كيان شرعي يؤدى خدماته تحت مظلة قانونية.



* على باب الدكتور المحترم أحمد محمود مدير مستشفى المبرة بأسيوط التي طالتها يد التطوير في الفترة الأخيرة يقف المواطن بديني محمد أحمد مناشدا مدير المستشفى بسرعة نهو إجراءات العملية الجراحية الخاصة به ( جراحة كلى ومسالك) بعد إستيفاءه كافة الاوراق المطلوبة.

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