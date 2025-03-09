الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

حتى لا يصبح الحاج فريسة للنصب

من أبرز طرق النصب المنتشرة إلى حد ما، ظهور كيانات غير شرعية وسماسرة تسعى لإستغلال رغبة المواطنيين في تأدية فريضة الحج، بما يؤدى إلى سفر عدد من الراغبين لأداء الفريضة بطريقة غير رسمية وغير متوافقة مع ضوابط الحج، وينجم عن ذلك الكثير من المشاكل لهؤلاء المواطنين في الاراضي المقدسة.


أحد الصور غير الرسمية والتي تضر بالمواطن ولا توفر له أي ضمانات هي حصول المواطن على تأشيرة ترانزينت أو تأشيرة زيارة خاصة ودخول المملكة العربية السعودية، ثم الهروب وعدم العودة بعد إنتهاء الزيارة والاقامة في شقق لحين موسم الحج، وما يترتب على ذلك من عواقب قد لا تحمد عواقبها.


ومن المعروف أن القانون رقم 84 لسنة 2022 جاء لتنظيم الحج وإنشاء بوابة الكترونية تسمى البوابة المصرية الموحدة للحج، ويكون لكل حاج كود تعريفي خاص به، وأن الحج قد يكون قرعة (تنظمه وتنفذه الجهة المختصة بوزارة الداخلية)، وقد يكون سياحة (تنظمه وزارة السياحة وتنفذه الشركات السياحية)، وقد يكون جمعيات (تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، وتنفذه المؤسسة القومية لتيسير الحج).


وقد أحسنت وزارة السياحة صنعا في تخصيص خط ساخن (19654) حتى يمكن للمواطن من خلاله الاستفسار والتواصل حتى لا يقع فريسة للنصب.


وهنا نؤكد أهمية رفع الوعي لدى المواطنين بأن هناك تشديدا في مطارات السعودية على تأشيرات الزيارة العائلية، ولابد أن يكون مصدر التأشيرة موجود والإ سيتم منع دخول حامل التأشيرة. وأن المواطن ينبغي عليه عدم التعامل مع الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج الحج والعمرة خارج النطاق القانوني.. 

 

وللعلم فقد دشنت وزارة السياحة في عهد السيدة النشطة سامية سامي وكيل الوزارة لشئون الشركات السياحية لجنة لمجابهة الكيانات غير الشرعية برئاسة المستشار عاصم حماد إستطاعت بالفعل بالتنسيق التام مع شرطة السياحة والاثار من التصدي لعشرات الكيانات غير الشرعية، ومازال الدفع بتلك اللجان مستمر لإستعادة حق الدول في ضرورة تقنين الأنشطة من ناحية، وضمان حصول المواطن على حقه في الخدمة من كيان شرعي يؤدى خدماته تحت مظلة قانونية.

 

المستريح الإلكتروني!

مجابهة الكيانات غير المرخصة ضرورة!


* على باب الدكتور المحترم أحمد محمود مدير مستشفى المبرة بأسيوط التي طالتها يد التطوير في الفترة الأخيرة يقف المواطن بديني محمد أحمد مناشدا مدير المستشفى بسرعة نهو إجراءات العملية الجراحية الخاصة به ( جراحة كلى ومسالك) بعد إستيفاءه كافة الاوراق المطلوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكيانات غير الشرعية الوعي النصب برامج الحج والعمرة تنظيم الحج ضوابط الحج وزارة السياحة البوابة المصرية الموحدة للحج فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي ايمن سعد غراب

مواد متعلقة

ملوك الجدعنة!

ما بين رئاسة الوزراء ووزير الإسكان والمرافق!

ليلة بكت فيها ديروط!

مركز العزيمة بالمنيا سقط من ذاكرة منصات الإعلام!

المعلمة التي لا أعرفها!
ads

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة

قبل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، خطوات تحويل سيارتك إلى الغاز الطبيعي بسهولة

تراجع مفاجئ للدولار في البنوك

الكشف عن كواليس تدخل محمد صلاح لمنع ليفربول من التغيير أمام ساوثهامبتون

جنرال أمريكي سابق يحذر من أمر خطير للغاية يدفع الدول العربية للحرب مع إسرائيل

3 % من الأجر التأميني، النواب يحسم علاوة العاملين بالقطاع الخاص بعد جدل برلماني

محظورات في مشروع قانون العمل الجديد، تعرف عليها

موعد الافتتاح الرسمى لحديقتي الحيوان والأورمان

منوعات

المزيد

صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

الملك تشارلز يعقد صفقة ملكية بـ300 مليون دولار لشراء راحة زوجته

تسببت في حرق سيارة، ما هي لعبة الخريس المنتشرة بين أطفال الأردن في رمضان؟

اليونسكو تحذر: دولة واحدة في العالم تمنع الفتيات من الذهاب للمدارس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد الحربية في "أزمة مالك بن نويرة"

هل الحامل أو المرضعة ملزمة بالصيام؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة دومة الجندل وأبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية

المزيد
الجريدة الرسمية