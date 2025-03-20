ما بين محافظ ووزيرين!

أسابيع قليلة فصلت بين تدخل محافظ أسيوط لدى وزير الزراعة لاستبعاد مدير مديرية الإصلاح الزراعى بأسيوط، وتدخله لدى وزيرة التنمية المحلية لاستبعاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط..

الموضوع الأول يعزي إلى اختلاف في وجهات النظر بشأن قرارات إعادة تخصيص بعض الأراضي السابق تخصيصها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في زمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، على الرغم من نجاح مدير مديرية الإصلاح الزراعي المستبعد في تحقيق نجاح مبهر في استرداد مئات الافدنة لصالح الإصلاح الزراعي وتحقيق إيرادات هائلة لصالح الهيئة..

والموضوع الثاني تدخل المحافظ لدى وزارة التنمية المحلية لاستبعاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط رغم نزاهته المشهود بها، خاصة ان الرجل كان يشغل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط قبل ذلك ومتبقى له للخروج على المعاش أشهر معدودة.



اتصال هاتفي أجراه السيد محافظ اسيوط مع وزير الزراعة عشية اجتماع مجلس تنفيذي للمحافظة طلب خلاله المحافظ من الوزير باستبعاد مدير مديرية الإصلاح الزراعي رغم أنه مشهود له بالكفاءة ومتبقي أيضا على إحالته للمعاش أشهر معدودة، وبعد ذلك بأسبوعين تقرر ذات السيناريو مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط عقب تواصل المحافظ بالسيدة وزيرة التنمية المحلية بذريعة إخفاقه في تحقيق تقدم ملموس في قيم إيرادات ملف التصالح!

ومن موضوع المحافظ والوزيرين إلى العنف الذي أصاب المجتمع وارتفاع وتيرة الجريمة بأشكالها المختلفة وخاصة في شهر رمضان، فمن تعدي الضابط المتقاعد على عربة مواطن وتحطيمها بمنطقة 6 أكتوبر إلى تعدي مواطنين على ضابط شرطة في قنا بطريقة همجية لا تتفق مع اعرافنا ولا تقاليدنا.



وما بين هذا وذاك وجدنا مواطن يهدم المنزل على أخيه مستخدما لودر دون مراعاة لنساء أو أطفال وبما يعكس ما وصلنا إليه من خلل اجتماعي لا يتفق مع موروثنا الديني أو الثقافي!



أنماط كثيرة من الجريمة زادت انماطها البعض منها يرتبط بما تبثه الشاشات والمنصات من أفلام ودراما تروج للعنف وللجريمة وللسلوكيات الخاطئة، دون مراعاة للذوق العام أو أخلاقيات المجتمع..

فغابت رسالة الفن الهادف وأصبحت الأعمال الفنية معظمها يسئ إلى المجتمع المصري، ومؤثر بالسلب على صورة مصر في الخارج لإلقاء الضوء على الجانب المظلم من المجتمع بينما غابت الأعمال الفنية الهادفة.



وقبل أن أختم مقالي أشيد بالجهود المبذولة من رجالات الشرطة في مركز شرطة ديروط ودورهم في التصدي للجريمة.

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