فريق أوكراني يتوجه إلى واشنطن لإبرام صفقة المعادن

قال مصدر أوكراني مطلع اليوم الإثنين: إن فريقًا أوكرانيًّا سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الجاري لمناقشة إبرام اتفاق بشأن المعادن، بحسب رويترز.

واقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق معادن أوسع، عكفت أوكرانيا على دراسته خلال الأيام القليلة الماضية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" كشفت فيه أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمر جهاز الأمن الداخلي بإخضاع موظفي عدد من الوزارات لاختبارات كشف الكذب، وذلك بعد تسريب معلومات عن العرض الأمريكي الأخير بشأن الاستفادة من الأصول الأوكرانية ضمن اتفاق المعادن الذي طرحه نظيره الأمريكي، دونالد ترامب.

وفقًا للصحفيين، بدأ التحقيق بعد أن نشر النائب المعارض ياروسلاف جيليزنياك جزءًا من مسودة الاتفاقية في الـ27 من مارس الماضي، مدعيًا أنه حصل عليها من مصادره الخاصة، وأكد أن هذه ليست الوثيقة النهائية، ومن المرجح أن يخضع نصها للتعديل.

وتساءل زيلينسكي في مؤتمر صحفي عُقد بعد يومين من تسريب الوثيقة، عن الشخص الذي سرب تفاصيل الوثيقة الأمريكية ونقل المعلومات.

وذكرت الصحيفة أن موظفي بضع وزارات اجتازوا بالفعل اختبار كشف الكذب، لكنها لم تحدد عدد الأشخاص الذين خضعوا للاختبار.

وصرح مسؤولون أوكرانيون، لم تُكشف هويتهم، بأنهم فوجئوا بشكل غير سار بحجم المطالب الأمريكية الأخيرة، ويعتبرون بعض مقترحات واشنطن للاستفادة من بنية البلاد التحتية غير مقبولة سياسيًّا؛ لأنها ستُعقّد اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

بدوره، قال جهاز الأمن الأوكراني في بيان، إنه "يعمل ضمن القانون لحماية أمن أوكرانيا، ويحافظ على سرية بعض التفاصيل المتعلقة بأنشطته".

وتعد اختبارات كشف الكذب مثيرة للجدل، وتم التشكيك في الأسس العلمية التي تستند إليها، لكن وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية استخدمتها بشكل متكرر لأغراض تشمل التحقيقات الجنائية وفحص الأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى الجيش.

وفي 12 من فبراير الماضي، قدم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مسودة تجريبية لاتفاقية معادن إلى أوكرانيا، وكانت واشنطن تأمل أن توقعها كييف فورًا، إلا أن الرئيس زيلينسكي صرح بأنه منع توقيع الاتفاقية، لأنها لن تحمي مصالح أوكرانيا، إذ لا علاقة لها بالاستثمارات والأرباح والضمانات الأمنية. وبعد ذلك، بدأت عملية وضع اللمسات الأخيرة عليها.

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