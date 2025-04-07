القبض على عاطلين لتحطيم محتويات محل وتعدٍّ على مالكه بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدى شخصين على آخر بالإسكندرية.. وضبط مرتكبي الواقعة.



القبض على عاطلين لتحطيم محتويات محل وتعدى على مالكه بالإسكندرية



تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على مواقع التواصل متضمنًا تضرر (أحد الأشخاص) من قيام شخصين باقتحام المحل الخاص به الكائن بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، وتحطيم محتوياته والتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته.



وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من مالك محل بتضرره من شخصين، لقيامهما بإقتحام المحل الخاص به والتعدى عليه بالضرب مما أدى لحدوث إصابته.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما 2 سلاح أبيض، واعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.



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