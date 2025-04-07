القبض على أصحاب شركتين "بدون ترخيص" بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أصحاب شركتين “بدون ترخيص” لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 2 شركة “بدون ترخيص” بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعس.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتهم، وعُثر بداخلها على (أختام - جوازات سفر - تأشيرات زيارة للخارج – تأشيرة لرحلات دينية – كروت بيانات لراغبي السفر - دفاتر تحصيل نقدية – مجموعة من أوراق الدعايا والإعلانات عن تنظيم لبرامج سياحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.