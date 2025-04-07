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محافظات

تحرير 74 مخالفة تموينية لمحال ومخابز مخالفة

ضبط 5 آلاف قطعة شيكولاتة وبسكويت فاسدة خلال حملة تموينية بالإسماعيلية (صور)

حملة تموينية بالإسماعيلية
حملة تموينية بالإسماعيلية

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.  

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تنفيذ عدة حملات تموينية 

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.  

 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط ما يقرب من 5000 قطعة من الشيكولاتة والبسكويت والعصائر منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 300 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

مجال الرقابة على المخابز 

وأضافت مدير مديرية التموين في محافظة الإسماعيلية تم تحرير 11 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 16 محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، 12 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، 10 محاضر لوحة، ٥ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ومحضر غلق بدون إذن من الجهات المختصة. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

مجال الرقابة على الأسواق 

تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 5 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، محضرين لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار. 

 

 

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