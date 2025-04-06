إدارة شئون البيئة بالإسماعيلية تشارك بفعاليات الأسبوع البيئي بكلية السياحة بجامعة القناة (صور)

شاركت إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية في اليوم الأول للأسبوع البيئي بكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس، وذلك بعقد ندوة توعوية بعنوان "بيئتنا خضراء مستدامة" الهدف منها: التعرف على كيفية الحفاظ على البيئة، وترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية، وتعزيز ممارسات الضيافة المستدامة، وإدراك تجربة مصر في تنمية السياحة البيئية المستدامة.

تعريف أهداف التنمية المستدامة

تضمنت الندوة التعريف بأهداف التنمية المستدامة والتعرف على هيكل وأبعاد رؤية مصر ٢٠٣٠ والتعرف على تجربة مصر في تنمية السياحة البيئية ومشاركة إدارة شئون البيئة بالمبادرات البيئية، هذا إلى جانب كيفية تحقيق الهدف الثالث في رؤية مصر "نظام بيئي متكامل مستدام" من خلال الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تحديات تغير المناخ ٢٠٥٠ والحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية وإدارة المخلفات.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

عرض نماذج من الورش التفاعلية

وعقب الانتهاء من الندوة تم عرض بعض النماذج المصنعة من ورش عمل تفاعلية سابقة لإعادة استخدام مخلفات البيئة لطلاب مدارس المراحل المختلفة بالإسماعيلية، وذلك بمقر إدارة شئون البيئة.

أبرز المحاضرين بفعاليات الندوة

حاضر بالندوة كل من الدكتورة مروة عبد الكريم دكتوراه في العلوم ميكروبيولوجي، باحث بيئي أول بإدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، والدكتورة شيماء محمد سيد، دكتوراه في العلوم كيمياء، باحث بيئي ثان بإدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، وتحت إشراف مدير إدارة شئون البيئة مهندسة مروة الخولي.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

وأفادت مروة الخولي بأن الندوة تأتي ضمن بروتوكول إدارة البيئة للتعاون مع جامعة قناة السويس، مؤكدة حرص إدارة البيئة على أهمية نشر الوعي البيئي والمساهمة في الارتقاء بالمستوى البيئي بمدينة الإسماعيلية.

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